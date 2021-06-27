Türkiye Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Türkiye

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.

27 Haziran 2021, Pazar 21:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

AA

İlgili Haberler
Normalleşme başlıyor! 1 Temmuz genelgesinin tüm detayları belli oldu



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şaka gibi
Rauf Tamer
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Hakan Çelik
Ankara için çok riskli bir misyon
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak?