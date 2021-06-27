Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

AA

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