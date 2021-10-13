Uluslararası En İyi Film Oscar adayı Titane

NTV'de yer alan habere göre, 2022 Oscar Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film için aday adayları bellirleniyor. En son Fransa, adayını açıkladı. Julia Ducournau’nun Cannes Film Festival’inde Altın Palmiye kazanan Titane filmi, Oscar’da En İyi Uluslararası Film adayları listesi için Fransa adına seçildi. Fransa’nın seçici kurulunun son üçe bıraktığı listede yer alan diğer yapımlar, Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan L’Evénement filmi ile Cédric Jiminez’in Bac Nord adlı filmiydi.

Titane, Oscar Ödülleri'ne film göndermede genellikle daha geleneksel olan Fransa için cesur bir seçim olarak görüldü. Film, kadın yönetmen elinden çıkarak Cannes'ın en büyük ödülünü kazanan ikinci film olarak tarihe geçmesinin ardından temmuz ayında Fransa’da gösterime girmiş ve 300 binin üzerinde bilet satmıştı.

'BÜYÜLEYİCİ VE ŞOKE ETMEYE HAZIR'

Film, çocukken bir trafik kazasında yaralandıktan sonra kafasına titanyum plaka takılan bir kadını (Agathe Rouselle) anlatıyor. Ayrıca 10 yıldır kayıp olan oğluna kavuşan bir baba da hikayenin odağında yer alıyor.

Deadline'da yer alan film incelemesinde Titane, "büyüleyici, şoke etmeye odaklı bir tür filmi” olarak nitelendirilmişti.

Altın Palmiye ödüllü film, Fransa’da son 17 yılın en büyük açılış hasılatına sahip olurken, Kuzey Amerika’da ise son 15 yılın en çok açılış izlenmesine sahip Fransız filmi oldu.







