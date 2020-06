Aktivist kişiliğiyle ön plana çıkan Danny Lebern Glover, ilk kez Escape From Alcatraz (Alcatraz’dan Kaçış) filmiyle kamera karşısına geçti. Farklı rollerdeki ustalığıyla ses getiren ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken oyuncunun birçok filmi Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi.

25 yılda sayısız ödül kazandı

Emir Kusturica’nın öğrencisi olan Emir Hadzihafizbegovic ise sinemada 63 filmde canlandırdığı karakterlerle sayısız ödül kazandı. 25 yıldır süren aktif oyunculuk hayatında, tiyatroda dahil 100’den fazla karakter canlandıran Hadzihafizbegovic, 40’ın üzerinde tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Canlı seyirci önünde 2500’den fazla kez sahneye çıkan Bosnalı oyuncu; uluslararası alanda yaptığı sinema çalışmalarıyla prestijli festivallerden 15’ten fazla ödül kazandı.

3 dalda Oscar adayı oldu

Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig, Berlin Uluslararası Film Festivali’ndeki Gümüş Ayı aldığı Italian for Beginners (Yeni Başlayanlar için İtalyanca) ile uluslararası çıkışını gerçekleştirdi. 2010 yapımı ‘An Education’ (Aşk Dersi) üç dalda Oscar adayı oldu. Film, 8 dalda aday gösterildiği BAFTA’dan ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’yle döndü. ‘An Education’, Sundance Film Festivali’nde de ‘En İyi Sinematografi’ ve ‘Seyirci Ödülü’nü kazandı.

3 Oscar, 3 BAFTA kazandı

İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, 1986’ta Derek Jarman’ın Caravaggio’su için Barok tarzında hazırladığı kaftanlarla girdiği film endüstrisinde 13 kez Oscar’a aday oldu.. Shakespeare in Love, The Aviator ve The Young Victoria filmleriyle 3 Oscar kazandı.. Powell, 15 kez aday olduğu BAFTA’da da üç kez ödül kazandı..

Berlin ve Cannes’dan ödülle döndü

Yabancı dilde En İyi Film Oscar’ını alan iki İran filminde başrol oyuncusu olan, uluslar arası ününü, İranlı ünlü yazar ve yönetmen Asghar Farhadi ile birlikte çalıştığı About Elly (2008), A Separation (2011) ve The Salesman (2016) filmleriyle edinen Seyyid Şahap Hüseyni, 61. Berlin Film Festivali’nde, A Separation filmindeki rolüyle En İyi Oyuncu dalında Gümüş Ayı, 2016 yılında Cannes Film Festival’inde, The Salesman filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı..

‘Uluslararası Uzun Metraj’ kategorisinde yarışacak 8 film, geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği 2019’da Oscar adayı olan 7 ödüllü belgesel For Sama/Sama İçin, Afgan yönetmen Hassan Fazili’nin imzasını taşıyan Midnight Traveler/Gece Yolcusu, Ukraynalı yönetmen Maryna Er Gorbach- Mehmet Bahadır Er’in yönettiği Omar And Us/ Omar ve Biz, Olgun Özdemir’in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter, İranlı yönetmen Arash T. Riahi’nin imzasını taşıyan Oskar&Lilli, İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio’nun yönettiği Oğlum Gibi/Just Like My Son, Hollandalı yönetmen Ben Sombogaart’in yönettiği Rafaël, Hollandalı yönetmen Mark Grentell’in imzasını taşıyan The Merger/Extra Time jüri karşısına çıkmaya hak kazanmıştı..

50’den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Kazananlar 21 Haziran’da festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.