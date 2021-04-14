Uluslararası iki ödül
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi piyano öğrencileri Nisan Öksüz (11) ve İrfan Karakılıç (10), Uluslararası Çevrimiçi 3. Rezonante Sonore Festivali ve Yarışması’nda birinci oldu.
14 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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YÜSEM Müzik Akademisi’nde burslu okuyan Nisan Öksüz, daha önce de Uluslararası Apulia Metropolitan ve Dinu Lipatti müzik yarışmalarında piyano kategorisinde kendi yaş grubunda birincilik ödülleri kazanmıştı. İrfan Karakılıç da geçtiğimiz yıl gerçekleşen 5. Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışması’nda birinci olmuştu.