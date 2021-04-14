Uluslararası iki ödül

YÜSEM Müzik Akademisi’nde burslu okuyan Nisan Öksüz, daha önce de Uluslararası Apulia Metropolitan ve Dinu Lipatti müzik yarışmalarında piyano kategorisinde kendi yaş grubunda birincilik ödülleri kazanmıştı. İrfan Karakılıç da geçtiğimiz yıl gerçekleşen 5. Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışması’nda birinci olmuştu.