ICMAF Akademi, pandemi koşulları nedeni ile bu yıl sadece keman, viyolonsel ve flüt dallarında gerçekleşecek.

ICMAF Akademi, katılımcıların hem bireysel hem de toplu olarak, uluslararası sanatçı kişiliklerinin yanısıra gönüllerinde eğitimcilik ateşini de korumuş olan virtüözlerin önderliğinde çalışma ve aynı sahneyi paylaşma fırsatına erişecekleri eşsiz bir platform oluşturuyor.

ICMAF – Genel Sanat Yönetmeni Prof. Çiğdem İyicil ICMAF Bodrum ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ICMAF Uluslararası Klasik Müzik Akademisi ve Festivali’nin beşincisini bu yıl Bodrum’da düzenliyoruz. Bu güzel organizasyonu Nuri İyicil Uluslararası Klasik Müzik Derneği ve Maltepe Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi koşullarına rağmen bu akademinin devam edebilmesinde büyük payı olan Maltepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şahin Karasar ve Maltepe Üniversitesi Kurucusu Sayın Hüseyin Şimşek’e sonsuz teşekkür borçluyuz. ICMAF’in misyonu , iyi müziği ve eğitimini toplumun tüm katmanlarına, uluslararası nitelikte ve ayrıcalıksız bir biçimde ulaştırabilmek, bu mutluluğu beraberce yaşayabilmek ve yaşatabilmektir. Bu yolculukta sanata gönül vermiş destekçilerimiz ve siz müziksever dostlarımızla her zaman bir arada olabilmek dileğiyle.. ”

ICMAF AKADEMİ

Keman

Çiğdem İyicil

Fedor Rudin

Igor Pikayzen

Lukas David

Mehmet Yasemin

Flüt

Gülşen Tatu

Ayla Uludere

Viyolonsel