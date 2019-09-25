Uluslararası projeye üstün başarı ödülü

Ödül alan uluslararası anlaşma geçen sene üniversitenin rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ile Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdullah Bin Hassan Al Sulaıtı tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında Katar Deniz Harp Okulu’nun işletme hakkı ve akademik yükseköğretim kısmını üniversite üstleniyor.

Prof. Dr. Oral Erdoğan’a ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.