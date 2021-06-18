Uluslararası sıralamalar belli oldu. İşte Avrupa’nın en iyi üniversiteleri

Avrupa’da dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında yurtdışında okumak istiyorsanız, başlamak için iyi bir yer, her yıl güncellenen en prestijli 4 uluslararası sıralamaya girmiş üniversiteleri yakın markaja almaktır. Önce hayal edin, sonra planlayın ve gerçekleştirin.

Henüz bilmiyorsanız, dünya çapında en iyi bilinen üniversite sıralamaları şunlardır:

Times Higher Education tarafından Dünya Üniversite Sıralaması

TopUniversities tarafından QS Dünya Üniversite Sıralaması

US News & World Report tarafından En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması

2021 veya 2022 için eğitim seçiminizi kolaylaştırmak için, bu listelerdeki üniversiteleri araştırmanız doğru bir başlangıç olacaktır.

Listefit tarafından yayınlanan habere göre, her sıralama sistemi, yıllık üniversite listesini oluştururken farklı kriterleri ve verileri dikkate alır. Farklı sıralamalar, en iyi üniversitelere karar verdikleri farklı kriterlere sahiptir. Bazı sıralamalar üniversitelerde daha fazla vurgu veya araştırma faaliyetine yer verirken, diğerleri öğrenci memnuniyetini daha fazla dikkate alır. Bazı durumlarda, ilk 100’de birden fazla sıralamada yer alan üniversiteler, sadece tek bir sıralamada ilk 10’da yer alan üniversitelere göre daha iyi olabilir. İngiltere, İsviçre ve Almanya, Avrupa sıralamasında liderler, ardından Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç’ten üniversiteler geliyor.

Sonuç olarak, Avrupa üzerinde çalışmak için harika bir kıta!

Avrupa’da, dünya üniversite sıralamasında daha yüksek veya daha düşük, yurtdışında eğitim alabileceğiniz çok daha fazla üniversite bulabilirsiniz.

"Times Higher Education" listesine göre 2021 Avrupa’nın en iyi 10 üniversitesi şöyle sıralanıyor

2021’de Times Higher Education Rankings tarafından sıralanan 1.500’den fazla üniversiteden 500’ü Avrupa’dandır.

Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık

Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık

Imperial College London, Birleşik Krallık

ETH Zürih , İsviçre

University College London (UCL) , Birleşik Krallık

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu (LSE) , Birleşik Krallık

Edinburgh Üniversitesi, Birleşik Krallık

Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya

King’s College Londra , Birleşik Krallık

Karolinska Enstitüsü, İsveç





QS’nin en iyi 10 Avrupa üniversitesi listesi:

Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri – QS World University Rankings 2021

QS Sıralamaları, sıralamalarını diğer küresel sıralamalara kıyasla yılın başlarında oluşturur. Bu yüzden 2021 için listelerini zaten yayınladılar. QS Rankings , üniversite listelerini derlerken yüksek öğretim uzmanlarından, mezunları işe alan şirketlerden, öğretim kalitesinden, öğretmenlerin öğrencilere oranı ve akademide adı geçen araştırma kağıtlarından gelen geri bildirimleri dikkate alır.

Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık

ETH Zürih – İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, İsviçre

Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık

Imperial College Londra, Birleşik Krallık

Üniversite Koleji Londra, Birleşik Krallık

EPFL , İsviçre

Edinburgh Üniversitesi, Birleşik Krallık

Manchester Üniversitesi , Birleşik Krallık

King’s College Londra, Birleşik Krallık

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu, Birleşik Krallık

Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri – US News Küresel Üniversiteler Sıralaması 2021

Listeye giren üniversitelerin artan sayısı, uluslararası eğitimin dünya çapında öğrenciler için daha fazla seçenek sunarak daha küresel hale geldiği gerçeğini vurgulamaktadır.

US News Rankings en iyi üniversite listesi kararlarını, eğitimlerinin ilk yılından sonra hala üniversitede okuyan öğrencilerin oranına, mezuniyet oranlarına, üniversite performansına, üniversite kaynaklarına ve öğrenci memnuniyetine dayandırıyor.

Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık

Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık

Üniversite Koleji Londra, Birleşik Krallık

Imperial College Londra, Birleşik Krallık

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, İsviçre

Edinburgh Üniversitesi, Birleşik Krallık

King’s College Londra, Birleşik Krallık

Kopenhag Üniversitesi , Danimarka

Amsterdam Üniversitesi , Hollanda

Sorbonne Üniversitesi , Fransa















