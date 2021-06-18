Uluslararası sıralamalar belli oldu. İşte Avrupa’nın en iyi üniversiteleri
Her yıl güncellenen, Avrupa’nın en prestijli üniversiteleri sıralaması yurt dışında okumak isteyen kişiler için önemli bir belirleyici olabilir. Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde okumak, birçok olanağı da beraberinde getiriyor ancak kabul edilebilmek için belirli bir miktar finansman ve önemli bir akademik başarı gerekiyor.
18 Haziran 2021, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Avrupa’da dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında yurtdışında okumak istiyorsanız, başlamak için iyi bir yer, her yıl güncellenen en prestijli 4 uluslararası sıralamaya girmiş üniversiteleri yakın markaja almaktır. Önce hayal edin, sonra planlayın ve gerçekleştirin.
Henüz bilmiyorsanız, dünya çapında en iyi bilinen üniversite sıralamaları şunlardır:
- Times Higher Education tarafından Dünya Üniversite Sıralaması
- TopUniversities tarafından QS Dünya Üniversite Sıralaması
- US News & World Report tarafından En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması
2021 veya 2022 için eğitim seçiminizi kolaylaştırmak için, bu listelerdeki üniversiteleri araştırmanız doğru bir başlangıç olacaktır.
Listefit tarafından yayınlanan habere göre, her sıralama sistemi, yıllık üniversite listesini oluştururken farklı kriterleri ve verileri dikkate alır. Farklı sıralamalar, en iyi üniversitelere karar verdikleri farklı kriterlere sahiptir. Bazı sıralamalar üniversitelerde daha fazla vurgu veya araştırma faaliyetine yer verirken, diğerleri öğrenci memnuniyetini daha fazla dikkate alır. Bazı durumlarda, ilk 100’de birden fazla sıralamada yer alan üniversiteler, sadece tek bir sıralamada ilk 10’da yer alan üniversitelere göre daha iyi olabilir. İngiltere, İsviçre ve Almanya, Avrupa sıralamasında liderler, ardından Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç’ten üniversiteler geliyor.
Sonuç olarak, Avrupa üzerinde çalışmak için harika bir kıta!
Avrupa’da, dünya üniversite sıralamasında daha yüksek veya daha düşük, yurtdışında eğitim alabileceğiniz çok daha fazla üniversite bulabilirsiniz.
"Times Higher Education" listesine göre 2021 Avrupa’nın en iyi 10 üniversitesi şöyle sıralanıyor
2021’de Times Higher Education Rankings tarafından sıralanan 1.500’den fazla üniversiteden 500’ü Avrupa’dandır.
- Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Imperial College London, Birleşik Krallık
- ETH Zürih , İsviçre
- University College London (UCL) , Birleşik Krallık
- Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu (LSE) , Birleşik Krallık
- Edinburgh Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya
- King’s College Londra , Birleşik Krallık
- Karolinska Enstitüsü, İsveç
QS’nin en iyi 10 Avrupa üniversitesi listesi:
Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri – QS World University Rankings 2021
QS Sıralamaları, sıralamalarını diğer küresel sıralamalara kıyasla yılın başlarında oluşturur. Bu yüzden 2021 için listelerini zaten yayınladılar. QS Rankings , üniversite listelerini derlerken yüksek öğretim uzmanlarından, mezunları işe alan şirketlerden, öğretim kalitesinden, öğretmenlerin öğrencilere oranı ve akademide adı geçen araştırma kağıtlarından gelen geri bildirimleri dikkate alır.
- Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık
- ETH Zürih – İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, İsviçre
- Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Imperial College Londra, Birleşik Krallık
- Üniversite Koleji Londra, Birleşik Krallık
- EPFL , İsviçre
- Edinburgh Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Manchester Üniversitesi , Birleşik Krallık
- King’s College Londra, Birleşik Krallık
- Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu, Birleşik Krallık
Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri – US News Küresel Üniversiteler Sıralaması 2021
Listeye giren üniversitelerin artan sayısı, uluslararası eğitimin dünya çapında öğrenciler için daha fazla seçenek sunarak daha küresel hale geldiği gerçeğini vurgulamaktadır.
US News Rankings en iyi üniversite listesi kararlarını, eğitimlerinin ilk yılından sonra hala üniversitede okuyan öğrencilerin oranına, mezuniyet oranlarına, üniversite performansına, üniversite kaynaklarına ve öğrenci memnuniyetine dayandırıyor.
- Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık
- Üniversite Koleji Londra, Birleşik Krallık
- Imperial College Londra, Birleşik Krallık
- İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, İsviçre
- Edinburgh Üniversitesi, Birleşik Krallık
- King’s College Londra, Birleşik Krallık
- Kopenhag Üniversitesi , Danimarka
- Amsterdam Üniversitesi , Hollanda
- Sorbonne Üniversitesi , Fransa