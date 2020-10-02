Uluslararası TestIstanbul Konferansı kapılarını açıyor

Her yıl Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından hazırlanan Türkiye Yazılım Kalite Raporu da derneğin faaliyetleri arasında yer alan en değerli çalışmalardan biri. Raporun 2020-2021 sayısının çalışmaları da tamamlandı. TestIstanbul Konferansı ile eş zamanlı yayınlanıp katılımcıların da erişimine açılacak raporda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) pazarının 2020 yılında 1,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı belirtilirken, 2021 yılına ilişkin pazar büyüklüğü beklentisi ise 2,9 milyar dolar olarak ortaya konuluyor.

Raporda çevik uygulamaların sektörde büyümeyi sürüklediğine dikkat çekiliyor ve şirketlerin son yıllarda daha basit ve sade yazılım geliştirme ile yazılım test metotlarına yöneldiklerine de dikkat çekiliyor. Raporda önemli bir saptama da şöyle geçiyor: “Çeviklik sadece yeni yönetim uygulamalarını değil aynı zamanda birim test (unit testing), sürekli test (continuous testing), sürekli entegrasyon (continuous integration) ve sürekli teslim (continuous delivery) gibi yeni teknik uygulamaları hızla adapte etmeyi de gerektiriyor.” Önümüzdeki dönemde çevik uygulamalarla birlikte bu pratiklerin daha da yaygınlaşacağının altı çiziliyor.

Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin gerçekleştirdiği en önemli etkinliklerden biri olan Uluslararası TestIstanbul Konferansı bu yıl 11’inci kez gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle bu kez online olarak hayata geçirilen konferans, 8 Ekim 2020 tarihinde sektörün önde gelen profesyonellerini ağırlayacak. Bu yılki sloganı “Yapay Zeka İle Geleceğin Yazılım Testine Hazırlan!” olan konferansın ana teması Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA). Alt tema olarak da Sürekli Test, Sürekli Entegrasyon ve DevOps konuları ele alınacak. Dünyanın dört bir yanından katılacak 6 keynote ve 30 konuşmacı 25’in üzerinde oturumda sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Özellikle Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun en etkin yazılım test konferansı olarak bölgede yakından takip edilen Uluslararası TestIstanbul Konferansı, Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen’in “Sihire Karşı Test: Test Odaklı Geliştirme (TDD) Kodunuzdaki İllüzyonu Nasıl Bozacak?” açılış konuşmasıyla başlayacak. Dünyanın önde gelen sektör uzmanlarından uygulamaların test süreçlerini tamamen botlar tarafından sağlayan Test.ai’nin ana mühendisi Tariq King, keynote konuşmasında yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini ve şirket olarak nasıl kullandıklarını anlatacak.

Continuous Delivery, DevOps ve Yazılım Geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden biri kabul edilen, danışman, kanaat önderi ve JoIt Ödüllü Continuous Delivery kitabının ortak yazarı Dave Farley, “Yazılım Mühendisliği: Zanaatkarlık Yeterli Değil” başlıklı keynote konuşmasıyla sektör profesyonelleri ve geliştiriciler için yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak.

Uygulama performansı izleme, yazılım geliştirme, yazılım testi, API testi ve API yönetimi için araçlar sunan SmartBear’de mühendislik direktörü olarak görev alan Andrii Dyznia da konferansın ilgi çekici konuşmacıları arasında yer alıyor. Candy Crush gibi dünyanın en çok satan oyunlarını geliştiren King’de mühendislik müdürü ve Spotify’da teknik program müdürü olarak görev alan Dyznia, konferansta “Dağları Yerinden Oynatabilen Ekip” başlıklı bir konuşma yapacak.

Yazılım testleri geliştiren Norveçli danışmanlık firması Promis Qualify’ın kıdemli test müdürü Christian Brødsjø, Norveç Oslo’da son teknolojiye sahip havalimanının testlerini gerçekleştirdi. Brødsjø, “Sınır Gökyüzü: Yeni Bir Havalimanı’nı Nasıl Test Edersiniz?” başlıklı konuşmasında 1 yıl boyunca ekibiyle birlikte havalimanı testlerini nasıl gerçekleştirdiklerini ve neler yaşadıklarını konferans katılımcılarıyla paylaşacak.