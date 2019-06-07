NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2020’nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedildi. Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA’nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

AA