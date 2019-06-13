NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açılacağı kaydedildi.

Hürriyet'in haberine göre; yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

BİLETLER CEPLERİ FENA YAKACAK

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Bigelow Aerospace başkanı Robert Bigelow, kişi başı 52 milyon dolar karşılığında Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıyacaklarını duyurdu. Bigelow, "SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün NASA'dan gerekli sertifikaları alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra turizm programımız başlayacak."



