3D Organoids in Space ortak projesi, yerçekiminin insan hücrelerini nasıl etkilediğine dair araştırmalara öncülük eden Zürihli bilim adamları Oliver Ullrich ve Cora Thiel ile başladı ve ardından projeyi olgunlaştırma süreci Airbus ile birlikte yürütüldü. Proje yöneticisi Julian Raatschen liderliğindeki Airbus Innovations ekibi, donanımı geliştiriyor ve ISS’ye erişim sağlıyor. Fikrin doğuşundan uzaydaki ilk üretim testine kadar, proje ortaklarının çeşitli test aşamalarını ve son derece iddialı iç seçim prosedürlerini tamamlamaları üç yıl sürdü. Oliver Ullrich, “Uzayda üretim yapmanın teoride değil, pratikte uygulanabilir olduğunu gösteren ilk kişiler, biziz” diyor.

Zürih Üniversitesi anatomi profesörü Oliver Ullrich, biyolog Cora Thiel ve Airbus, yetişkin insan kök hücrelerinden organoid olarak adlandırılan üç boyutlu organ benzeri dokuları büyütmek için uzayda mikrogravite kullanıyor. Thiel, “Dünya’da, yerçekimi nedeniyle iskeletlerle desteklemeden üç boyutlu organoidler üretilemez” diye açıklıyor.

Bu tür 3D organoidlerin, ilaç şirketleri için çekiciliği yüksektir: Bu sayede toksikolojik çalışmalar, hayvan modellerine ihtiyaç duymadan doğrudan insan dokusu üzerinde gerçekleştirilebilir. Hastaların kök hücrelerinden yetiştirilen organoidler, gelecekte hasarlı organlar için doku yenileme veya hasta organların yenilenme tedavisi için yapı taşları olarak da kullanılabilir. Bunun nedeni, bağışlanan organ sayısının dünya çapında binlerce donör organa olan talebi karşılamada çok yetersiz olmasıdır.

Mart 2020’de, insan kök hücrelerini içeren 250 test tüpü ile ISS’de bir ay süresince yapılan araştırma başarıyla tamamlandı: 400 kilometre yükseklikte organ benzeri karaciğer, kemik ve kıkırdak yapıları, doku kök hücrelerinden mikrogravite içinde gelişti. Buna karşılık, normal yerçekimi koşulları altında Dünya’da yaratılan kültürler, hücre farklılaşmasını göstermedi ya da sadece minimal gösterdi.

Şu anki çalışmada, iki kadından ve farklı yaştaki iki erkekten alınan kök hücre dokuları uzaya gönderiliyor. Bunu yaparken, araştırmacılar kullandıkları metodun dayanıklılığını değişik biyolojik hücreler kullanarak test ediyorlar. Bilim adamları, migrogravitede üretimin dünyaya kıyasla daha kolay ve daha güvenilir olmasını bekliyorlar.

Örnek materyal, Ekim ayı başında Dünya’ya geri dönecek. İlk sonuçların Kasım ayından itibaren alınması bekleniyor.