Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) kuruldu

Yoga, dünyanın her yerinden yaş, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı olmadan tüm toplumlarda uygulanan en kadim tek spor dalı olarak öne çıkmasın rağmen, uluslararası düzeyde bir çatı altında temsil edilememesinin eksikliklerini yaşıyordu.

Barış, sevgi, sağlık, mutluluk gibi evrensel temalara sahip olan yoga, bunları beden-zihin-ruh bütünlüğü ile sağlamayı amaçlıyor. Yogada binlerce nefes, hareket, konsantrasyon, gevşeme teknikleri bulunuyor. Böylece kabiliyeti ne olursa olsun herkesin rahatça uygulayabileceği ve kendini geliştirebileceği çalışmalar oluşturulabiliyor.

American Yoga Association Başkanı Selva Arı, International Yoga Olympic Committee’nin ilk başkanı oldu. İkinci başkan olarak ise Kerin Bombarde Scwartz seçildi. Üst üste 5. kez dünya yoga şampiyonu olan Merve Tanrıverdi IYOC’un Türkiye temsilcisi oldu. Başkan Selva Arı komitenin kuruluş amacını ve faaliyetlerini şöyle açıkladı:

"Bilindiği üzere, yoganın dünya üzerinde yüzlerce türü var ve bu durum yoga yapan insanların birbirinden ayrılmasına neden oluyor. Oysa yoga birlik demek, yani en başta yoga yapan insanlar birlik içinde olmalıyız. Ancak bundan sonra dünya toplumları sevgi ve barış için birlik içinde hareket edebilir. Kuruluş amacımız, dünyadaki tüm yoga yapan insanları – hangi yoga türünü nerede nasıl yapıyor olursa olsun bir araya getirmek, birbirimizi desteklemek ve yoganın evrensel değerlerini dünyaya anlatmak. Bunun için 208 ülkede organize olmayı amaçlıyoruz. Şu anda bunun büyük bir kısmını başarmış durumdayız ve kısa süre içinde tüm ülkelerde IYOC’un temsilcileri olacak. Böylece her ülkede bulunan yoga uygulayıcıları birbirlerine kolaylıkla ulaşabilecek, birbirlerini destekleyebilecek. Temsilcilikler kanalıyla dünyada büyük bir yoga koordinasyon ağı oluşturacağız"

Ayrıca Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Başkanı Şems Uzuneser IYOC’un yönetim kuruluna seçildi.



