Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir?

Umay ismini ve umay isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Umay ne demek sorusunu sormuşlardır. Umay isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz. Umay ismi, (Um/Om) köklerinden türemiş bir isimdir. Umay ismi ülkemizde en çok kız isimlerine verilir.

Umay isminin anlamı nedir? Umay ne demek?

Umay ismi 3 farklı anlama gelmektedir.

Umay isminin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı.

2. Umay, Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıçanın adıdır. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılır.

3. Devlet kuşu.

Umay isminin kökeni: Türkçe

Umay isminin harf analizi

U: Durgun, çok ağır hareket eden

M: Ticarete yatkınlık

A: Atılgan-enerjik

Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar







