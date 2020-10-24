Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir?
Umay isminin anlamı son dönemlerde anne ve babaların dikkatini çekmeyi başardı. Hem kulağa farklı gelmesi açısından hem de anlamının dikkat çekici olmasından dolayı son dönemlerde popülerlik kazandı. Umay isminin anlamı anne ve baba olacak kişiler tarafından internet ortamında aranmaya başlandı. Umay isminin anlamı nedir? Umay ne demek? Tüm bu sorulara cevap olarak isim analizimize göz atabilirsiniz.
24 Ekim 2020, Cumartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Umay ismini ve umay isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Umay ne demek sorusunu sormuşlardır. Umay isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz. Umay ismi, (Um/Om) köklerinden türemiş bir isimdir. Umay ismi ülkemizde en çok kız isimlerine verilir.
Umay isminin anlamı nedir? Umay ne demek?
Umay ismi 3 farklı anlama gelmektedir.
Umay isminin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı.
2. Umay, Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıçanın adıdır. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılır.
3. Devlet kuşu.
Umay isminin kökeni: Türkçe
Umay isminin harf analizi
U: Durgun, çok ağır hareket eden
M: Ticarete yatkınlık
A: Atılgan-enerjik
Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar