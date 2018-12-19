Ümit Benan'ın yeni aşkı Cemre Ebüzziya

Ece Sükan ile Ümit Benan’ın evliliği 3 yıl sürmüştü. 2017'de boşanan çiftten Ümit Benan yeni bir aşka yelken açtı

19 Aralık 2018, Çarşamba 07:43 Son Güncelleme:
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Ümit Benan'ın yeni aşkı Cemre Ebüzziya

Tasarımcı Ümit Benan, 7 Şubat 2014’te evlendiği Ece Sükan’dan Ekim 2017’de boşanmıştı. Ümit Benan 1 yıllık yalnızlığına son verdi.

Menderes Utku’nun yeğeni, ‘Galip Derviş’, ‘Ben Onu Çok Sevdim’ dizileri ve ‘Bulantı’ filminde rol alan Cemre Ebüzziya (29) ile aşk yaşamaya başladı.

PASTAYA GÖMÜLDÜ

Ümit Benan 38’inci yaşını da sevgilisi ile İtalya Milona’da önceki gün kutladı. Ümit Benan pastaya böyle gömüldü.

POSTA/HALİL KALMUK

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