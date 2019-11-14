Ümit Besen Dostlar Sağolsun şarkısına klip çekti

"Nikahına beni de çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin" diyerek Türk fantezi müziğine ağırlığını koyan Ümit Besen, 7 Kasım'da çıkardığı Ümit Besen ile Başka Sahne adlı albümünden Dostlar Sağolsun şarkısına klip çekti. Söz ve müziğinin Alen Konakoğlu'na, aranjörlüğünün Efe Demiryoğuran'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise İmre Haydaroğlu yaptı. DMC etiketiyle yayınlanan albümde ayrıca Ümit Besen’le özdeşleşen şarkılardan Okul Yolunda, Gidiyorum Buralardan, eserlerine de farklı bir yorumla yer verildi.



