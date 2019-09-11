Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu yıllar sonra aynı sahnede

Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, 35 yıl aradan sonra ‘Paraf Halkın Yıldızları Konserleri’ kapsamında Harbiye Açıkhava’da aynı sahneyi paylaştı.

'KÖYLERDE AHIRLARI SAHNE YAPIP ŞARKI SÖYLERDİK'

İki usta, “Bizden hep ‘Nikah Masası’nı isterlerdi. Evliliğe çok büyük hizmetler verdik. Köylerde ahırları sahne yapıp şarkı söylerdik. Aramızda rekabet hiç olmadı” dedi.

MUSTAFA SANDAL'I KUCAĞINA ALDI

Konuklar arasındaki Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, ‘Sonuna Kadar’ı söylerken sürpriz yaptı ve sahneye çıktı. “Benim bu sektörde ilk tanıdığım abim sensin; 28 yıl önce Unkapanı’nda bir plakçıda tanışmıştık. En büyük hayalim; sahnede bu parçada seninle düet yapmaktı” diye konuştu. Duygulanan Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal’ı kucağına aldı.

Ali Keser/ POSTA