Ümit, Cesaret, Aktiflik - Yeniayda Mars Etkisi

**Baten Kaitos yıldızı Deniz Canavarı olarak bilinen Balina Takımyıldızının karnında yer alıyor.

Yeniay balığın karnında

22 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay Baten Kaitos yıldızı ve asteroit Ceres ile kavuşum yapıyor. Baten Kaitos deniz canavarı Cetus'un karın kısmında bulunuyor ve genellikle karınla, gebelikle ilgili sağlık sorunlarına işaret ediyor. Ceres de gebelik, emzirme ve üreme sağlığı ile ilişkili görülen bir asteroit. Baten Kaitos yıldızı Satürn karakterinde. Yeniayda hem Güneş, hem de Ay ile kavuşum yapıyor olacağından haftanın ilk günlerinde enerjimiz biraz düşük olabilir, ama sonrasında Mars'ın kavuşum yaptığı yıldızların etkisiyle daha iyi hissedebiliriz. Değişiklikleri kaldıramama, zorunlu değişimler, kazalar, depresyon benzeri psikolojik sorunlar, kronik sağlık sorunları da yeniay etkileri arasında sayılabilir, ama bu dönemde gebelik ve emzirme ile ilgili konular, beslenme konuları, karın bölgesi ile ilgili hastalıklar özellikle öne çıkabilir.

Cesaretlendiren etkiler devrede

Yeniay haritasında Mars da Mintaka, Capella ve Phact gibi eyleme geçmeyi destekleyen, umut ve şans yanında askeri güç veren yıldızlarla kavuşumda olacak. Bu hafta bu yıldızların verdiği güçle inandığımız şeyler için çabalayabilir, emek harcayabiliriz. Yıldızların olumlu etkilerinden destek alabilmemiz için enerjimizi doğru yönlendirmemiz çok önemli olacak. Mars'ın kavuşum yaptığı yıldızlar enerjimizi arttıracak, daha güçlü hissedebileceğiz, ama kazalara ve tehlikelere daha açık durumda olacağımızdan tehditlere, kışkırtmalara, düşman kazanmaya neden olabilecek davranışlara, sakarlığa meydan vermeyelim. Zihinsel hastalıklar, kazalar, yaralanmalar, sakatlanmalar, akciğer hastalıkları, ateşli hastalıklar, duyma sorunları önümüze gelebilir. Ruhsal gelişim yıldız etkilerinin olumlu işlemesini desteklediğinden, özellikle psikolojik çalkantılardan ve dürtüsellikten kaçınmak için ruhsal çalışmalar yapabiliriz.

Mars'ın uyumlu açıları da destekleyici

Yeniayda cesaret, ümit ve şans veren yıldızlarla kavuşum yapan Mars hafta boyunca uyumlu açılar da yapacak. 14 Nisan'da Güneş ile, 17 Nisan'da Jüpiter ile uyumlu açısı kesinleşecek. Tıbbi astroloji gözüyle bu hem Mars'ın temsil ettiği kaslar, atar damarlar, kan demiri gibi organ sağlığına, hem de ameliyatlara yansıyor. Bu hafta ameliyat başarısı açısından şanslı bir haftadayız. Mars-Güneş uyumu direncimizi, canlılığımızı, enerjimizi olumlu yönde etkileyecek. Jüpiter en büyük iyicil sayıldığından özellikle karaciğer sorunları, kan damarları ile ilgili sorunlar şifa bulabilir. Mars'a aşırı enerji yüklenmesinden ve aşırılıklardan, dürtüsellikten, sakarlıktan hala çekinmemiz gerekiyor ama özellikle de Merkür-Plüton karesinin kesinleşeceği hafta sonuna doğru. Merkür hafta boyunca yanmaya gidecek olduğundan akciğerler, el-kol-omuz bölgesi sorunlarına, kazlara ve sakarlığa özellikle dikkat edelim, riskli hareket ve davranışlardan kaçınalım.

Plüton açıları geliyor

Hafta başında Venüs, hafta ortasından itibaren sırayla Güneş ve Merkür Plüton ile kare açı yapacaklar. Güneş'in Mars ve Jüpiter ile, Merkür'ün de Jüpiter ile uyumlu açıları da var ama Plüton'un yoğun enerjisi baskın hissedilebilir. Üstelik Jüpiter'in uyumlu açısı sert etkileri güçlendirebilir de. Kan şekeri ve hormon dengesi sorunları yaşayabiliriz, çok daha düzenli beslenmekte, yediklerimize dikkat etmekte fayda var. Bu dönemde ortaya çıkan ya da fark ettiğimiz şişlikleri ya da kitleleri önemseyelim, ateşli hastalıklar konusunda temkinli olalım. Kahve-çay benzeri uyarıcı içecekleri aşırı tüketmekten, etkisini net bilmediğimiz gıda takviyelerinden kaçınalım. Zihinsel gerginliği arttırıcı faaliyetleri de sınırlandırmakta fayda var. Merkür akciğerlerle, ince bağırsak yüzey hücreleriyle, sinirlerle de ilişkili. Her zaman olması gerektiği gibi temizlik maddelerini solumaktan özellikle kaçınalım. Taze ve hijyenik koşullarda hazırlanmış besinleri tercih edelim. Sinirlerimiz direk ya da kas zorlanmaları nedeniyle zedelenebilir, bu nedenle kaslarımızı zorlamaktan, aşırı ağırlıklardan, kol değneği basıncı gibi sinirlerimizin yoğun bulunduğu kasık ve kol altı gibi bölgelere basınç uygulamaktan kaçınalım.

Mutlu, umutlu ve enerji dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle, tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalınız!