Ümit Erdim 60 kilo verdi, iş bulamadı!

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ümit Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan oyuncu, verdiği kilolarının kariyerine etkisi konusunda çarpıcı bir itirafta bulundu. Herhangi bir projede rol almayan Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu belirtti.

'Zaten iş bulamıyorum'

35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın” yorumuna, “Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde karşılık verdi. Aşırı kilo verdiğine dair yorumlarla karşılaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu mesajlara tepki göstermişti.

Ümit Erdim, "Siteden çıkıyorum güvenliğin orada goygoy var. Gelen sesler şöyle arkamdan; iyi zayıfladı ama 5-6 kilo alsa iyi olur. Lan sabah 9 ya. Yani gerçekten başka gündeminiz yok değil mi? Allah'ım yarabbim ne kiloymuş arkadaş millete dert oldu gerçekten" ifadelerini kullanmıştı.

Pilot olacak

Ümit Erdim, pilotluk eğitiminin ikinci aşamasına geçti:

Teorik bilgi sınavında Türkiye 6’ncısı oldum. 45 saatlik uçuş eğitiminin de 6’ncı saatini gerçekleştirdim. 13’üncü uçuşa yalnız çıkacağım. Eğitimim 1.5 sene daha sürecek.

Kariyerine pilot olarak devam etmeyi planlayan oyuncu, "Bir havayolu şirketine girip çalışmak istiyorum. Olmazsa özel jet düşünüyorum" dedi.





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