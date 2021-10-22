Magazin Ümit Erdim'den şaşırtan açıklama: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum

Ümit Erdim'den şaşırtan açıklama: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum

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Ümit Erdim'den şaşırtan açıklama: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum

Oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına konuk oldu. Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" açıklamasıyla şaşırttı.

22 Ekim 2021, Cuma 14:56 Son Güncelleme:
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Haber Global ekranlarında yayınlanan programda Ümit Erdim, şu ifadeleri kullandı:

"Eski şişman olarak konuşuyorum. Bir de konuşmaya hakkım var. Çünkü o tarafı da biliyorum. Ben burada konuşma hakkını kendimde görüyorum. Şöyle bir problem var. Şişmanlar yalancıdır. Şişmanlar birilerine yalan söyler demiyorum, her şeyden önce kendine yalan söyler. Şişman adam kendini ikna etmek zorundadır. Bu ameliyat olmadan önceki 15 yıl boyunca kendime yalan söyledim. Ya işte böyle çok mutluyum. Aslında bu da bir tarz. Şişman insan kendine hep yalan söyler. Dediniz ya az önce neden hep sempatik denir, çünkü başka çareniz yok. Kendinizi buna inandırırsınız başka çareniz yoktur. Ancak diğer tarafa geçince bu gerçeklerler yüzleşirsiniz."


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