Futbol Ümit Karan: Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..

Ümit Karan: Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..

Futbol

Ümit Karan: Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..

Akhisarspor ve Bursaspor'u mağlup ederek ateş hattından uzaklaşan Menemenspor, pazartesi günü evinde Beypiliç Boluspor maçına hazırlanıyor.

27 Şubat 2021, Cumartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Aldığı üst üste galibiyetlerle üzerindeki baskıyı atan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, serinin süreceğini söyledi.

Boluspor’un alt sıralardaki önemli rakiplerden biri olduğunu dile getiren Karan, "Biz 2 maçı kazanarak morallendik. Zorlu maçlar oynuyoruz. Ancak iyi bir takımız. Devre arasında birçok takviye yaptık ve oyuncularımız uyum sorununu çözdü. Her karşılaşma bizim açımızdan çok kritik. Pazartesi günü sahamızda kazanıp düşme potasıyla bağlarımızı iyice koparmalıyız" dedi.


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