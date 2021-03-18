Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mart Pazar günü Le Meridien Otel'de toplanacak.

A Milli Takım'a çağrılması gündemde olan Rıdvan Yılmaz ile Bursaspor'dan ayrılıp Eintracht Frankfurt'la idmanlara başlayan Ali Akman da Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın aday kadrosunu şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Berke Özer (Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Defans: Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Orta saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdmanyurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Ali Akman.