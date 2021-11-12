Ümit Milli Takımı’nı taşıyan otobüs arıza verdi, maçın başlama saati ertelendi
Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00´de Belçika ile oynayacağı maç için hareket ederken takım otobüsünün arıza yapması nedeniyle stada yetişemedi.
12 Kasım 2021, Cuma 22:00 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00´de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle Den Dreef Stadion´a henüz ulaşamamıştır.
Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, stada ulaşılması sonrasında başlama saati, maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir" denildi.
DHA