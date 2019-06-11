Ümit Milliler, Kosova'ya kaybetti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Kosova'ya 3-1 mağlup oldu

11 Haziran 2019, Salı 23:28
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Ümit Milliler, Kosova'ya kaybetti

Piriştine kentindeki Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanan müsabakada millilerin golünü 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini ise 45+2. dakikada Xhemajli, 72. dakikada Daku ve 90. dakikada Kastrati kaydetti. 

Ümit Milliler, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Türkiye gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül'de Türkiye'de İngiltere ile oynayacak. 

İSTANBUL (İHA)

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