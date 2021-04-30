Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün atılmasıyla 45 dakikada 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı. Oyunun son dakikalarında iki defans oyuncusunu sahaya süren Belözoğlu, Caner-Novak ve Valencia-Tisserand değişiklikleri yapmıştı.
Futbol Ümit Özat-Emre Belözoğlu gerginliği devam ediyor
Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu. Özat, Emre Belözoğlu'nun maçın son dakikasında Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna sokması üzerine, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." yazdı.
İki isim geçtiğimiz aylarda da karşı karşıya gelmişti. Özat, Belözoğlu hakkında, bir Youtube kanalında şunları söylemişti:
15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ’nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar?
Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen Emre Belözoğlu’nun cemaate yakınlığını bilmiyor musun? FETÖ’cüyü niye VAR’da arıyorsun yok da arıyorsun önüne bak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
Emre Belözoğlu ise şu cevabı vermişti:
Bir şekilde aynı sahanın içinde bulunmuş birçok arkadaşım oldu. Ümit Özat'la milli takımda beraberliğim oldu. Kendisiyle birebir kişiselleştireceğim olayım olmadı. Beraber oynamışlığımıza hürmeten kendisine hep selam vermişimdir. İş ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığında ben söylemem gerekenlerin bugün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin hesabı da planı da belli.
Benim tek amacım, bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek. Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş her forma değerlidir. Karşılıklı hal davranışlarımız olur ama saha içine çıktığımda futbolculuğun ne kadar zor meslek olduğunu bilirim. Ben hiç kimse için böyle fütursuzca kelimeler yapmam. Herkes gün sonunda kendi karakterini sergiler
Kulüpten yepılan açıklamanın bir kısmı ise şöyleydi:
Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Fenerbahçe'nin böyle ‘dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır.
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