Ümit Özat-Emre Belözoğlu gerginliği devam ediyor

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün atılmasıyla 45 dakikada 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı. Oyunun son dakikalarında iki defans oyuncusunu sahaya süren Belözoğlu, Caner-Novak ve Valencia-Tisserand değişiklikleri yapmıştı.