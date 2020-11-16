İYİ Parti, Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ümit Özdağ'ın ihraç kararı oy birliği ile alındı. İYİ Parti Disiplin Kurulu toplantısı 4 buçuk saatten fazla sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

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Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

İsmail Koncuk istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" diyerek partisinden istifa etti.







