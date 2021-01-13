Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı yönündeki kararını iptal etti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Özdağ, kararın doğru olduğunu söyledi ve yarın basın toplantısı yapacağını aktardı. Kararın ardından İYİ Parti'nin nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

Ümit Özdağ'dan ilk açıklama

Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum.

Bakın ben İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın programına çıktım. İYİ Parti'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimi Türk kamuoyu ile paylaştım o günden bugüne yapmış olduğum bütün açıklamalarımın arkasında duruyorum, hiçbir açıklamamın da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar ne söylediysem bir siyasetçi olarak onları söylemeye devam edeceğim. Bu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım, bir 3 ay kadar bağımsız milletvekili olarak devam ettim ama bugünden itibaren mahkemenin kararı ile birlikte bu statüm başladı.

Benim yapacağım ilk şey yarın bir basın toplantısı ile birlikte durumu değerlendirmek, yarın Muğla'ya gideceğim, Muğla İYİ Parti İl Başkanı hanımefendiye giderek bu süreçte sağlam duran il başkanı olarak hanımefendiye teşekkürlerimi yüz yüze ifade etmek istiyorum.

#olayıngeçmişi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu, Kazakistan'da bulunduğu dönemde "Fethullah Gülen yanlıları ile birlikte hareket etmekle" suçlamıştı.

Bu iddia nedeniyle, savcılara bu konuda ifade vermeye hazır olduğunu açıklayan Buğra Kavuncu hakkında savcılıkça soruşturma başlatılırken, parti örgütlerinin talebi üzerine de Ümit Özdağ, genel merkez ve Meclis grubundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Son olarak İYİ Parti'yi CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yürütmekle eleştiren Özdağ, İYİ Parti'nin AKP ile de gizlice anayasa çalışması görüşmesi yaptığını da savunmuştu.Yaşanan gelişmelerin ardından Özdağ disiplin kurulu tarafından İYİ Parti'den ihraç edilmişti.

İlgili Haberler Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme



