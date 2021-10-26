Türkiye Ümitcan Uygun hakkında yeni dava! Aleyna Çakır'ı darbedip bayıltmıştı

Ümitcan Uygun hakkında yeni dava! Aleyna Çakır'ı darbedip bayıltmıştı

Türkiye

Ümitcan Uygun hakkında yeni dava! Aleyna Çakır'ı darbedip bayıltmıştı

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun tarafından darp edilip bayılması ile ilgili anları sosyal medyada canlı yayınlamasıyla ilgili dava açıldı

26 Ekim 2021, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Bu davada tutuksuz yargılaması süren Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede Uygun hakkında Sema Esen'i dövüp, o anları canlı yayınlamasıyla ilgili o 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Mağdur vekillerinin aynı olayla ilgili Esen’in, ölümünden önce şüpheliden şikayetçi olduğu; ancak baskı ile şikayetinden vazgeçirildiği, bu nedenle TCK 134 ve 243 suçları yönünden soruşturma yürütülmediği belirtilerek, şikayetçi oldukları belirtildi. İddianamede, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla, şüphelinin yargılandığı Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Ö.'nün ifadesinin alındığı belirtilerek, tüm dosya kapsamında Uygun’un, Esen’i darbederek bayılttığı, Esen’in cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı aktarıldı. Uygun’un bu eylemle, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçunu işlediği belirtildi. Uygun, iddianameyi kabul eden Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.  

Ümitcan Uygun hakkında, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

DHA

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