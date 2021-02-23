Türkiye Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Türkiye

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

23 Şubat 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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