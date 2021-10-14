Gelen son dakika haberine göre; Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.





OLAYIN GEÇMİŞİ

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyadında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul'a gönderildi.

Ayrıntılar birazdan...



