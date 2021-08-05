Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı. Sosyla medya paylaşımlarında sık sık lüks araçlar ve elindeki paralarla poz veren Ümitcan Uygun’un ne iş yaptığı da pek çok kişi tarafından merak edilmeye başladı. İşte, Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? sorularının cevapları…





ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ümitcan Uygun geçtiğimiz dönemlerde, Aleyna Çakır isimli kadın cinayeti ile gündeme gelmiş, göz altına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ankara’da yaşayan Ümitcan Uygun’un aslen Yozgatlı olduğu biliniyor ancak yaşına dair bugüne kadar bir bilgi paylaşılmadı.

ÜMİTCAN UYGUN NE İŞ YAPIYOR?

Diğer yandan Ümitcan Uygun’un plakalık üretimi ve ayakkabı satışı yapan işletmelerin sahibi.

Ümitcan Uygun’un Türkiye gündemine gelmesindeki en önemli etken, eski sevgilisinin kız arkadaşının ölmesinden sonra, Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkması oldu.

Ümitcan Uygun, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarında lüks arabalarla ve elindeki paralarla poz verdiği görülüyor.

Ümitcan Uygun son olarak da Esra Hankulu isimli genç kadının ölümünün ardından gündeme geldi. Alınan bilgilere göre, Esra Hankulu’nun arkadaşlarının verdikleri ifadelere göre Ümitcan Uygun genç kadının öldüğü gece olay yerindeydi. İfadelerin ardından emniyet güçleri Uygun’u göz altına aldı.