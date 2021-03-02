Türkiye Ümitcan Uygun ve babası hakkında 'kişinin hatırasına hakaretten' iddianame

Ümitcan Uygun ve babası hakkında 'kişinin hatırasına hakaretten' iddianame

Türkiye

Ümitcan Uygun ve babası hakkında 'kişinin hatırasına hakaretten' iddianame

Aleyna Çakır'ın ölümünde bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

02 Mart 2021, Salı 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in babası Mehmet Esen ve ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA incelemesinde Sema Esen'de tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Esen'in ölümüyle ilgili hakkında yürütülen soruşturma sürerken, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun, kızının ölümüyle ilgili kendisini suçlayan Mehmet Esen'e yönelik suçlamalarda bulundu. Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Mehmet Esen'in, kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mehmet Esen'in avukatı, baba ve oğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısında... Aleyna Çakıra bir kez tokat attım, astım hastasıydı bayıldıÜmitcan Uygun ilk kez hakim karşısında... 'Aleyna Çakır'a bir kez tokat attım, astım hastasıydı bayıldı'

HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturmasını tamamlayarak Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Ümitcan Uygun ve Durak Uygun'un kişinin hatırasına alenen hakaret suçlarını işlediği hususunda kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluştuğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosya arasında bulunan uzlaştırmacı raporuna göre, tarafların uzlaşamadıkları, buna göre şüpheliler hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılmasının gerekli olduğu kaydedildi. Baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


İlgili Haberler
Aleyna Çakır'ın avukatı: Olay en başından beri Ümitcan'ın anlattığı şekilde olmadıAleyna Çakır'da tespit edilen doku örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener’in sınavı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Herkes onu 'yerli Elon Musk' diye çağırıyor, atık malzemelerde yapıyor