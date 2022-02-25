Türkiye Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası

Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası

Türkiye

Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

25 Şubat 2022, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada Ümitcan Uygun 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası aldı.

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’i, ölümünden önce döverek bayıltan Ümitcan Uygun için 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.

Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılandı.

Toplamda 4 yıl 10 hapis cezası alan Ümitcan Uygun'a, mahkeme takdir indirimi uygulamadı. 

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