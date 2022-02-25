Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada Ümitcan Uygun 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası aldı.

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’i, ölümünden önce döverek bayıltan Ümitcan Uygun için 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.

Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılandı.

Toplamda 4 yıl 10 hapis cezası alan Ümitcan Uygun'a, mahkeme takdir indirimi uygulamadı.