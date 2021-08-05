Türkiye Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu tamamlandı

Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu tamamlandı

Türkiye

Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu tamamlandı

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu. Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı şüpheli ölümde genç kızın ön otopsi raporu tamamlandı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 22:45 Son Güncelleme:
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Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun ön otopsi raporu tamamlandı. Örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hankulu’nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı’na gönderildi.



Öte yandan, Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun’un da bulunduğu 3 şüpheli hakkında, ’uyuşturucu temini’ ve ’fuhuşa aracılık yapma’ yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.


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DHA

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