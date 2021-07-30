Türkiye Ümraniye Belediyesi sahne etkinlikleri için organizasyon hizmeti alacak

Ümraniye Belediyesi sahne etkinlikleri için organizasyon hizmeti alacak

Türkiye

Ümraniye Belediyesi sahne etkinlikleri için organizasyon hizmeti alacak

Ümraniye Belediyesi, ilan.gov.tr'ye verdiği ilanda 66 kalemden oluşan sahne etkinlikleri organizasyonu hizmeti alacağını bildirdi. İlana göre ihale usulü yapılacak hizmet alımı için tarih 20 Ağustos saat 10.00.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ümraniye Belediyesi'nden "sahne etkinlikleri hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" denildi.

Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63'te gerçekleşece ihale 10 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

Detaylı bilgiler için tıklayın.

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