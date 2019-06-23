Ümraniye seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Ümraniye oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Ümraniye halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Ümraniye seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Ümraniye oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Ümraniye ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Ümraniye seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Ümraniye oy oranları…
Cumhur İttifakı 51.60% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 47.51% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.64% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.09%