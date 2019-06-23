Ümraniye seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Ümraniye oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Ümraniye halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Ümraniye seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Ümraniye oy oranları…