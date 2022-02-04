Türkiye Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın çıktı

Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın çıktı

Türkiye

Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın çıktı

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle dumandan etkilenen mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

04 Şubat 2022, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

İHA

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