Şile yolunda saat sabah 8.00 civarında meydana gelen olayda Murat Beter, kullandığı aracın hakimiyetini bir anda kaybetti.









Yol kenarında bulunan bariyerleri parçalayan araç takla atarak yeşilliğin üzerinde durabildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada parçalanarak yola savrulan bariyerler nedeniyle 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Şile istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Görgü yanığı Derviş Çevik, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" dedi.