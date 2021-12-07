Türkiye Ümraniye'de dehşet anları kamerada! Araçtan atlayıp son anda kurtuldu...

Ümraniye'de dehşet anları kamerada! Araçtan atlayıp son anda kurtuldu...

Türkiye

Ümraniye'de dehşet anları kamerada! Araçtan atlayıp son anda kurtuldu...

İstanbul Ümraniye'de yokuş çıkan bir hafriyat kamyonunun freni boşaldı ve arkadan gelen araçlara çarptı. Üstüne doğru gelen kamyonu gören bir sürücü son anda aracından atlayarak diğer otomobillerin arasında kalmaktan kurtuldu. Dehşet anları kameralara yansıdı.

07 Aralık 2021, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Ümraniye Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu rampa yukarı çıkarken aniden durdu. 

Arkasından seyir halinde olan 3 otomobil ise dörtlülerini yakan kamyonun arkasında durdular. Aniden geri geriye gelmeye başlayan hafriyat kamyonu üç aracı ezerek durabildi. 

O sırada bir bakkalın önünde park halinde bulunan 2 otomobil de kaza nedeniyle hasar gördü. Bu sırada en arkada bulunan bir sürücü yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı. Sürücü üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. 



Olayı gören Ali Erdoğan, "Büyük bir hafriyat kamyonu yavaş yavaş geldi buradan. İlerideki köprüde, rampada stop etti galiba ya da freni boşaldı sanırsam. Arkasındaki araçlarla beraber duramadı park halinde olan araçlara da çarpa çarpa durdu. Bir arkadaşımızda sanırsam en arkadaki şofördü, kendisini yere attı, bileğinde ağrı vardı" dedi. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rampada duran hafriyat kamyonu bir kaç saniye sonra geri geri gelmeye başlıyor. O sırada otomobilleri önüne katıyor. Bir kişinin ise panikle otomobilden atladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

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