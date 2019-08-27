Ümraniye’de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşi toprağa verildi

Ümraniye’de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşi toprağa verildi İstanbul Ümraniye’de aile katliamı yapan genç ile öldürdüğü annesi ve kardeşinin cenazeleri toprağa verildi