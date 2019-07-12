Huzur Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'taki bakkaldan alışveriş yapan E.G. sokağa çıktığı sırada üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden araçlarıyla uzaklaşırken, aracın plakası vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.G'nin bacağından üç kurşunla yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.G, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının eski bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.



