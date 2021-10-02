Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın

Alınan bilgiye göre, OSB’de plastik ve kauçuk malzemeler üretildiği öğrenilen tek katlı ve 9 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’den çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından fabrikada soğutma çalışması başlattı.

AA