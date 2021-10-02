Türkiye Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın

Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın

Türkiye

Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın

Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02 Ekim 2021, Cumartesi 00:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, OSB’de plastik ve kauçuk malzemeler üretildiği öğrenilen tek katlı ve 9 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’den çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından fabrikada soğutma çalışması başlattı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Rauf Tamer
ABD ve ülkü...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Her şeye rağmen
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3 gündür kayıptı, cesedi bulundu