Türkiye Ümraniye’deki scooter faciasında yeni gelişme

Ümraniye’deki scooter faciasında yeni gelişme

Türkiye

Ümraniye’deki scooter faciasında yeni gelişme

Ümraniye’de hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya’nın(40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Ö. (28) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Rıza Ö.’nün emniyet ifadesinde "Yalnızca benim arabama çarpmış olmakla kalsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm" dediği öğrenildi.

26 Ekim 2021, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi’nde meydana geldi. Rıza Ö. kullandığı 34 GD 6033 plakalı hafif ticari aracı caddede durdurdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya bu sırada arkadan gelen M.Y.’nin kullandığı İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin İETT şoförü M.Y. ve Rıza Ö. gözaltına alındı.

’BEN KAPIYI AÇAR AÇMAZ HIZLI BİR ŞEYİN BİR ANDA KAPIMA ÇARPTIĞINI ANLADIM’

Şüpheli Rıza Ö. nün ifadesinde; mobilyacı olarak çalıştığını, aracını iş yerinin önüne park ettiğini, araç içerisinden malzemelerini aldığını ve çevresini kontrol ederek kapısını açtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Rıza Ö.’nün "Ben kapıyı açar açmaz hızlı bir şeyin bir anda kapıma çarptığını anladım.

Hemen ardından normalin üzerinde hızla gelen İETT otobüsü, aracımın kapısına çarpan bayana çarptı. Ben aracımdan hızlıca çıktım ve İETT aracının yanına koştum. Aracın camına vurarak şoförün aracı geriye almasını söyledim. Şoför aracı biraz geriye çektikten sonra bayanı otobüsün altından çekerek çıkardım.

Benden başka yardım etmeye çalışan kimse yoktu. Ben bayanı çekip çıkardıktan sonra kalabalık geldi. Ben bayanın başında durdum, konuşmaya çalıştım. Bayanı uyandırmaya çalıştım. Olay bu şekilde meydana gelmiştir" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheli Rıza Ö. İETT otobüs şoförünün hızlı bir şekilde geldiği için kazanın sonucunun ağırlaştığını öne sürerek "Yalnızca benim arabama çarpmış olmakla kalsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ EMNİYET İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Otobüs şoförü M.Y de ifadesinde, scooter kullanan kadının yolun sağında park halindeki aracın kapsının aniden açılması sonucunda çarparak otobüsün önüne düştüğünü, kendisinin frene bastığını ancak hemen duramadığını, kadını yaralı durumda görünce 112’yi arayıp bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.

İETT şoförü M.Y. emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Rıza Ö. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcıya ifade veren Rıza Ö. tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Rıza Ö.’nün "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

DHA

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