Futbol Ümraniyespor'da corona virüs şoku: 14 kişinin testi pozitif çıktı

Ümraniyespor'da corona virüs şoku: 14 kişinin testi pozitif çıktı

Futbol

Ümraniyespor'da corona virüs şoku: 14 kişinin testi pozitif çıktı

Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

08 Eylül 2020, Salı 20:59 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. 

AA


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