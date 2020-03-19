Türkiye Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

Türkiye

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

Şanlıurfa'da umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

19 Mart 2020, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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Kentte geçen hafta umreden gelen 5 kişinin 14 gün kuralına uymayarak ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı komşuları tarafından polise bildirildi. Polis, sağlık ekipleri eşliğinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284'üncü maddesi uyarınca ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin Corona Virüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.

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