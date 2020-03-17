'Umreden dönen AK Partili milletvekilleri karantinada değil' iddiasına Naci Bostancı'dan yanıt
"Umreden dönen milletvekilleri karantinada değil" iddialarına AK Parti milletvekili Naci Bostancı attığı bir tweet ile yanıt verdi.
17 Mart 2020, Salı 12:55 Son Güncelleme:
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"Umreden dönen milletvekilleri karantinada değil" iddialarına AK Parti milletvekili Naci Bostancı attığı bir tweet ile yanıt verdi.
Naci Bostancı sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile şunları söyledi:
"TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır."
İşte Naci Bostancı'nın paylaşımı:
https://twitter.com/nacibostanci/status/1239844389947617280