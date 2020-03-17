"Umreden dönen milletvekilleri karantinada değil" iddialarına AK Parti milletvekili Naci Bostancı attığı bir tweet ile yanıt verdi.

Naci Bostancı sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile şunları söyledi:

"TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır."

İşte Naci Bostancı'nın paylaşımı: