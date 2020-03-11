Umreden dönen kişi koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı
Sakarya'da umreden dönen bir kadın koronavirüs şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.
11 Mart 2020, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sakarya'da, umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.
Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.
DHA