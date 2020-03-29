Türkiye Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi

Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi

Türkiye

Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi

Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Ankara'da KYK Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

29 Mart 2020, Pazar 23:38 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde karantina uygulanan bölgedeki çalışmalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yurtların bulunduğu alana giren araçlar dezenfekte edildi. Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi.

Bu arada Haymana ilçesinde karantinada bulunanların da daha sonra tahliye edileceği öğrenildi.

AA

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