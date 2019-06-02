Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdı

Alanya'da mukabelelere katılan 7 kadın, burada kendilerine umreye gideceğini ancak gerekli parayı temin edemediğini söyleyen D.G. adlı kadına 18 bin lira verdi.

Sürekli mukabeleye katılan D.G'nin paraları toplamasının ardından gelmemesi üzerine şüphelenen 7 kadın, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

TUTUKLANDI

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından D.G'nin (46), Antalya'nın Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



