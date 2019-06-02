Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdı

Umreye gideceğini ve paraya ihtiyacı olduğunu belirterek 7 kişiden toplam 18 bin lira aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı

02 Haziran 2019, Pazar 21:41
A A
Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdı

Alanya'da mukabelelere katılan 7 kadın, burada kendilerine umreye gideceğini ancak gerekli parayı temin edemediğini söyleyen D.G. adlı kadına 18 bin lira verdi.

Sürekli mukabeleye katılan D.G'nin paraları toplamasının ardından gelmemesi üzerine şüphelenen 7 kadın, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

TUTUKLANDI

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından D.G'nin (46), Antalya'nın Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...