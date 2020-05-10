Umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin başvurusu başladı
Corona virüs nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı. Para iadeleri banka hesabına gönderilecek veya adrese elden teslim edilecek.
10 Mayıs 2020, Pazar 16:45 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Covid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.
Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek.