Umulmadık çözümler çare olabilir!

Yine çanak tipi dizilim

Bu hafta gezegenler özellikle 11 Aralık ve sonrasında yine çanak şeklinde dizilecekler. Çanağın kenarlarındaki gezegenler yine Venüs ve Uranüs olacak, ama bu sefer sert açı yapmayacaklar. Venüs Oğlak'ta seyreden Plüton, Jüpiter ve Satürn ile sırasıyla uyumlu açılar yapmaya yaklaşıyor olacak, Uranüs de Ceres ve Hades asteroitleriyle uyumlu açısını koruyacak ve Kara Ay Lilith ile kavuşum yapıyor olacak.

Ceres beslemek, beslenmek, annelik ve bakım konuları ve tarımla, Hades ise şimdiki problemlerin detaylı bir şekilde kökenine inmek, detaylı çalışmalar, araştırmalar, psikolojik analizler, ama aynı zamanda sürüncemede kalan ya da engelleyici durumlar, zehirler, bozulmuş şeyler, bıkkınlıklar, mikroplar ile ilişkili görülür. Çanak tipi dizilim eksik yarımızı arama yöneltebilir bizi ya da boşluk hissi oluşturabilir demiştik. Uranüs'ün Hades ile uyumlu açısı içimizdeki boşluğu geçmiş sorunların altında yatan gerçeği fark etmeye yönelik çalışmalarla, Ceres ile uyumlu açısı ise annelik, bakım ve beslenme konularına ve tarıma yönlenerek doldurabileceğimizi gösteriyor.

Tıbbi astroloji gözüyle

Tıbbi astroloji gözüyle baktığımızda şimdiye kadar açıklığa kavuşturulamayan uzun süreli sağlık sorunlarımızın, sinsi zehirlenmelerin ve enfeksiyonların, bastırılmış bıkkınlık sorunlarının şaşırtıcı bir şekilde çözülebileceği olasılığından bahsedebiliriz. Venüs de çanağın diğer ucunu tutuyor. Plüton ile uyumlu açısı cilt bakımları, hormon tedavileri, üreme sistemi sorunlarıyla ilgili başarılı tedaviler alabileceğimizi gösteriyor.

Kara Ay Lilith - Uranüs kavuşumu

İlk kez 1618’de görülmüş olan Kara Ay aslında bir göktaşı değildir, Dünya'nın bir uydusu olduğu düşünülmüştür, ama sonrasında da pek görülememiştir. Kara Ay'ın göremediğimiz karanlık doğamızla ilgili olduğu düşünülür. Çanağın kenarını tutan Uranüs ile kavuşumu, olumlu kullanımıyla ani keşifler, icatlar, alışılmamış çareler, tıbbi astrolojide alışılmamış tedaviler ile ilgili Uranüs'ün sunduğu çareleri görmezden gelebileceğimizi gösteriyor. Bu hafta bize önerilen ve aslında hiç düşünmediğimiz için yok saydığımız çare ve tedavi seçeneklerini gözden geçirme ve değerlendirme zamanı.

1618'de Dünya'nın ikinci uydusu olduğu düşünülen Kara Ay Lilith (kör nokta)





Çanaktan kova olur mu?

Şaka değil, gerçekten de çanağa kulp takarsanız kova olur. Evet, geçtiğimiz haftanın son gününe girerken Ay Aslan burcunda hijyen ve sağlık konularıyla ilgili tanrıça Hygeia ile kavuşum yaparak kulp oluşturdu, Hygeia'yı da odak haline getirdi. Salgının bu kadar yaygın olduğu, kol gezdiği dönemde bizi uyarmaya çalıştı. Ay bu hafta başında Başak'taki transplüton ve Vesta ile kavuşum yaparak 11 Aralık'a kadar odak olmaya ve kavuşum yaptığı gök cisimlerini odak haline getirmeye devam edecek.

Salgının şakası yok

Başak burcu titizlik, detayları önemseme, gözle görülen somut eylemler ortaya koymakla ilgilidir. Transplüton rahatlığı bırakmamız ve değişmemiz, Vesta elimizden geleni ardımıza koymamamız gerektiğini gösteriyor. Salgının şakası yok, gökler bizi uyarıyor. Hala taziyeye gidenlerimiz, yemek toplantıları yapanlarımız. maskeyi önemsemeyip doğru takmayanımız, kullanmayanımız var. Tüm tedbirleri alsak da bir araya toplanmamalıyız. Hastalığı tekrar tekrar kapanlarımız, ikinci kez, üçüncü kez geçirenlerimiz var. Ve her seferinde hastalığı daha ağır geçirme riskimiz devam ediyor.

Merkür/Güneş-Neptün karesi ve Güney Ay Düğümü

Hafta başında ve sonunda kesinleşecek sırasıyla Güneş ve Merkür-Neptün karesi ve Güneş'in ve Merkür'ün Güney Ay Düğümü ile kavuşumu sinirsel hassasiyetlere, zihinsel çalkantılara, enerjimizin ve direncimizin azalmasına işaret ediyor. Sinir zayıflıkları ve hassasiyeti çınlama, seğirme, yanma-batma-karıncalanma gibi farklı algılamalar ve kas sorunları ile kendini gösterebilir. Bu hafta yeşillikler, yumurta, tam buğday unundan yapılmış yiyecekler, karaciğer, balık, süt ve süt ürünleri gibi B vitamininden zengin gıdaları tercih edelim. Merkür ve Neptün'ün ifadelerinin olumlu kullanımına yardımcı olması için yazı yazdığımız elimizin avuç kısmını gırtlak bölgemize koyarak "kendimi özgürce ifade ediyorum" ve üçüncü göz (alın ortası) üzerine koyarak "sezgilerim güçlü" olumlamalarını günde birkaç kez yapabiliriz.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...